В Свердловской области школьники познакомились с работой телеканалов

Участниками экскурсии в штаб-квартиру телеканалов ОТВ и «Четвертый канал» стали школьники из Сысертского городского округа Свердловской области. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации округа.
Экскурсия началась с аппаратной комнаты, где во время съемок работает режиссерская группа, контролирующая качество звука и изображения в эфире. Школьники прошлись по четырем этажам компании, побывали у журналистов, редакторов, дизайнеров, в PR-отделе и у digital-команды. Они задавали вопросы про съемочный процесс, работу в кадре и за кадром.
Кроме того, ребята узнали, как меняется телевидение и какие современные технологии используются, включая искусственный интеллект и «нейроновости». Также они посетили съемочную площадку. Там школьники попробовали себя в роли телеведущих — читали текст с телесуфлера, работали в кадре и стояли за профессиональными камерами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.