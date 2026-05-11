В Омской области за год выявили 167 новых случаев меланомы

11 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой. Его цель — привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике одного из видов рака кожи. В России этот день традиционно проводят в мае, когда возрастает солнечная активность и люди чаще находятся на открытом воздухе.
Как подчёркивают в региональном Минздраве, меланому часто называют «королевой раков» за её агрессивность. Меланома может развиваться из пигментных клеток кожи и на ранних стадиях нередко выглядит как обычная родинка. Главный риск в том, что опухоль способна быстро прогрессировать, поэтому врачи советуют не откладывать обращение к специалисту при любых изменениях невусов.
По данным Клинического онкологического диспансера, в Омской области за 2025 год впервые поставили на учёт 167 пациентов с меланомой. Ещё 1 044 человека получили диагноз «рак кожи». Всего на диспансерном наблюдении в регионе находятся 1 255 пациентов с меланомой и 6 810 — с раком кожи.
Одним из основных факторов риска остаётся ультрафиолетовое излучение. Речь идёт не только о длительном пребывании на солнце, но и о соляриях. В группе повышенного риска находятся люди со светлой кожей, большим количеством родинок, наследственной предрасположенностью, а также те, кто получал солнечные ожоги, особенно в детстве.
Для самостоятельной проверки родинок врачи используют правило «АККОРД». Насторожить должны асимметрия, неровный край, кровоточивость или корки, изменение окраски, рост родинки и любая динамика — зуд, шелушение, появление нового необычного образования. Окончательно оценить состояние образования может только врач.
Специалисты советуют регулярно осматривать кожу, в том числе спину, ноги, волосистую часть головы и ногти, пользоваться солнцезащитными средствами, избегать загара в часы активного солнца и отказаться от солярия. При подозрительных изменениях родинки лучше не удалять её в косметологическом кабинете, а сначала показать дерматологу или онкологу.