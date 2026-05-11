В Тверской области вырастили более 42 миллионов сеянцев хвойных пород

Свыше 42 млн сеянцев хвойных пород вырастили в Тверской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Сеянцы планируют высадить на площади более 9,3 тыс. га. Выращиванием посадочного материала хвойных пород в Тверской области занимаются лесные питомники в Калининском, Максатихинском, Молоковском, Торопецком и Оленинском округах. На подготовку сеянцев в среднем уходит 2−3 года. Сначала их выращивают в питомниках, на полях и в теплицах, а в весенне-летний период высевают предварительно обработанные семена в землю.
В течение всего вегетационного периода сеянцы пропалывают, культивируют, подкармливают удобрениями и поливают. С наступлением весеннего сезона саженцы выкапывают и перевозят в места высадки, а на их место сеются новые семена. Всего в Тверской области хранится 903 кг семян хвойных пород: свыше 363 кг сосны обыкновенной и более 539 кг ели европейской. Их планируется высадить на площади 5 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.