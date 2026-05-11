Опубликована деловая программа туристического форума «Путешествуй!»

Участников ожидают анализ современных тенденций и поиск практических решений.

Источник: Национальные проекты России

Форум «Путешествуй!» пройдет с 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ в Москве, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Событие объединит выставку, фестиваль и деловую программу, сообщается на сайте правительства РФ.

С деловой программой, которая состоится с 10 по 12 июня и будет выстроена вокруг стратегических блоков «Продвижение», «Продукт» и «Инфраструктура», можно ознакомиться на сайте.

Ее ключевые сессии: «Тектонические сдвиги: как цифровые платформы меняют туризм», «Километры впечатлений: как дорожная инфраструктура развивает автотуризм», «Внесезон: как гармонизировать туристический поток в течение года», «Снег, медведи и балет: как туроператоры презентуют Россию иностранным туристам».

«Все сессии направлены на анализ современных тенденций и поиск практических решений вопросов, с которыми сталкивается туристическая индустрия. Участники форума смогут найти полезные контакты, потенциальных партнеров, свежие идеи, чтобы реализовать новые проекты, способствующие устойчивому развитию туризма в нашей стране», — подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.

Семинарский блок форума включает серию практико‑ориентированных семинаров, посвященных развитию туристических территорий и продуктов. Также состоится Молодежный день, ориентированный на студентов, молодых специалистов и начинающих предпринимателей в сфере туризма.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство уделяет пристальное внимание развитию туризма для роста турпотока и достижения цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным.

«Ключевые инструменты заложены в национальном проекте “Туризм и гостеприимство”. Мы уже видим ощутимые результаты: туризм входит в тройку самых быстрорастущих отраслей страны. Главные направления развития туризма мы обсудим на форуме “Путешествуй!”, который ежегодно становится центральным событием в этой сфере. Мероприятия форума будут интересны как любителям путешествий, так и профессионалам отрасли. Приглашаю всех принять участие!» — сказал он.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

