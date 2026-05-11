Юг и центр Бреста останутся без горячей воды почти на пять дней

В Бресте юг и центр города останутся без горячей воды почти на пять дней, сообщили в Брестском горисполкоме.
Горячую воду планово отключают в центральной и южной части областного города. С полуночи 18 мая по 17.00 мая городские службы будут проводить гидравлические испытания теплосетей.
В Бресте горячую воду отключат у горожан, проживающих в Вульке, Ковалево, Южном городке, Юго-Западном микрорайоне, Юго-Восточном микрорайоне, а также в центральной части города — от улицы Героев обороны Брестской крепости, улицы Зубачева до Кобринского моста, кроме кварталов, ограниченных проспектом Машерова, улицей Советской, набережной Франциска Скорины и улицы Краснознаменной, а также в зданиях по улице Гоголя, 88, 90, 92, 94, 96.
— Проводимые работы необходимы для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения в будущем, — прокомментировали в горисполкоме.
Брестчан попросили сообщать в городские службы при обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей.
Напомним, в Минске горячую воду начнут отключать с 18 мая.
