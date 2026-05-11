Юг и центр Бреста останутся без горячей воды почти на пять дней

Источник: Комсомольская правда

В Бресте юг и центр города останутся без горячей воды почти на пять дней, сообщили в Брестском горисполкоме.

Горячую воду планово отключают в центральной и южной части областного города. С полуночи 18 мая по 17.00 мая городские службы будут проводить гидравлические испытания теплосетей.

В Бресте горячую воду отключат у горожан, проживающих в Вульке, Ковалево, Южном городке, Юго-Западном микрорайоне, Юго-Восточном микрорайоне, а также в центральной части города — от улицы Героев обороны Брестской крепости, улицы Зубачева до Кобринского моста, кроме кварталов, ограниченных проспектом Машерова, улицей Советской, набережной Франциска Скорины и улицы Краснознаменной, а также в зданиях по улице Гоголя, 88, 90, 92, 94, 96.

— Проводимые работы необходимы для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения в будущем, — прокомментировали в горисполкоме.

Брестчан попросили сообщать в городские службы при обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей.

Напомним, в Минске горячую воду начнут отключать с 18 мая.

А здесь мы подробнее рассказывали о том, что отключение горячей воды в Минске и областных городах Беларуси начнется с мая.

Тем временем новый заместитель появился у Натальи Кочановой.

Тем временем глава Нацбанка Головченко сказал о влиянии шоков и странностей мировой экономики на Беларусь.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
