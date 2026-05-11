Андрей Бочаров приехал в монастырь под Волгоградом

Сегодня, 11 мая, губернатор Андрей Бочаров уехал из Волгограда в Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовском районе. Как сообщили в обладмине, компанию губернатору составил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

— Рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, — так коротко прокомментировали эту поездку в пресс-службе главы региона, отметив, что такие встречи с правящим архиереем Андрей Бочаров проводит регулярно.

Так, к примеру, ранее после таких встреч были приняты решения по обновлению храма Всех Святых на Мамаевом кургане, завершения строительства и благоукрашения храма Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе Волгограда и намечены планы по развитию Казанского собора. Также решено возвести вблизи кафедрального собора Александра-Невского православный культурно-просветительский центр.

Фото: администрации Волгоградской области.

