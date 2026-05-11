В Волгограде водитель транзитной фуры устроил смертельное ДТП на встречке

В Волгограде возбуждено уголовное дело после страшного ДТП, которое случилось вечером 10 мая в Тракторозаводском районе. На улице Костюченко в поселке Водстрой заехавший в Волгоград водитель транзитного большегруза устроил смертельное ДТП. 22-летний парень за рулем грузовика «Вольво» выехал на встречку и влетел в лоб «Ладе Гранте», сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации полиции региона, водитель «Лады» скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Молодой водитель фуры будет отвечать по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Скоро ему выберут меру пресечения.