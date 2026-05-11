В Волгограде водитель транзитной фуры устроил смертельное ДТП на встречке

В Волгограде возбуждено уголовное дело после страшного ДТП, которое случилось вечером 10 мая в Тракторозаводском районе. На улице Костюченко в поселке Водстрой заехавший в Волгоград водитель транзитного большегруза устроил смертельное ДТП. 22-летний парень за рулем грузовика «Вольво» выехал на встречку и влетел в лоб «Ладе Гранте», сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.