За сутки вода в Каме поднялась на 3 см

В Перми продолжается весеннее половодье. По данным на 11 мая 2026 года, уровень воды в Каме у Камской ГЭС вырос на 3 сантиметра и составил 91,61 метра. При этом, как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, подтопление прибрежных территорий начнется при достижении отметки 93,8 метра.