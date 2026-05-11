В Петербурге создали методику оценки деформации эндопротезов в организме

При создании программы испытаний авторы опирались на данные о деформациях мышц брюшной стенки при кашле или физической активности. Такая деформация может составлять до 25−30%. Во время опытов ученые растягивали образцы эндопротезных сеток различного переплетения до уровней деформирования в 10, 15, 20 и 30% от исходной длины с постоянной скоростью. Далее образцы с той же скоростью разгружались. По окончании 10-го цикла в течение 10 минут образцы восстанавливались, их замеряли и фиксировали накопленные остаточные деформации. Испытания проводились на универсальной разрывной машине Instron-1122 в лаборатории механики ориентированных полимеров.