В Петербурге создали методику оценки деформации эндопротезов в организме

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали методику оценки деформации внутренних протезов, которые находятся в организме человека после операций, в частности, паховых и пупочных грыж, а также в онкологии. Разработка призвана способствовать более совершенному протезированию, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые СПбГУПТД разработали методику оценки остаточных деформаций, накапливающихся в хирургических эндопротезных сетках при нагрузках организма человека. Такие эндопротезы используются в медицине при хирургии паховых, послеоперационных, пупочных грыж, восстановлении дефектов мягких тканей при онкологических операциях, для укрепления мышц и сосудов. Метод оценки, разработанный в СПбГУПТД, не имеет аналогов, так как существующие стандарты регламентируют только разрывные характеристики и не учитывают циклические нагрузки. Методика может быть использована производителями медицинских изделий для оценки надежности сетчатых имплантатов», — отметили в пресс-службе.
При создании программы испытаний авторы опирались на данные о деформациях мышц брюшной стенки при кашле или физической активности. Такая деформация может составлять до 25−30%. Во время опытов ученые растягивали образцы эндопротезных сеток различного переплетения до уровней деформирования в 10, 15, 20 и 30% от исходной длины с постоянной скоростью. Далее образцы с той же скоростью разгружались. По окончании 10-го цикла в течение 10 минут образцы восстанавливались, их замеряли и фиксировали накопленные остаточные деформации. Испытания проводились на универсальной разрывной машине Instron-1122 в лаборатории механики ориентированных полимеров.
«По результатам испытаний, лучше себя показала сетка с переплетением “трико-трико”. При растяжении до 30% она деформируется одинаково в разных направлениях. При нагрузке до 15% остаточная деформация не превышает 2%, то есть сетка почти полностью возвращается в исходную форму. Сетка с переплетением “трико-сукно” показывает более высокие значения остаточной деформации — такая сетка в организме человека при разных нагрузках может вести себя непредсказуемо», — рассказала член авторского коллектива, студентка кафедры инженерного материаловедения и метрологии Дарья Минсонова.