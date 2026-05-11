54 дороги планируется отремонтировать в Красносулинском районе

В Ростовской области, в пределах Красносулинского района, стартует программа по модернизации дорожной сети, соединяющей населённые пункты. Согласно опубликованным данным, планируется привести в порядок 54 межпоселковых автомобильных трасс.
На реализацию этого инфраструктурного проекта из бюджета предусмотрено направить 73,2 млн рублей. Заказчиком работ выступает местная администрация, а информация о проведении соответствующего аукциона уже размещена на официальном портале государственных закупок.
Приём заявок от потенциальных исполнителей продлится до 25 мая, тогда как окончательные итоги тендера будут объявлены 28 мая. Согласно условиям будущего контракта, подрядчик обязан полностью завершить все мероприятия до 31 октября 2028 года.
Спектр необходимых работ достаточно широк: он включает не только ликвидацию дефектов дорожного полотна и восстановление земляной основы, но и диагностику состояния трасс, а также обслуживание дорожной инфраструктуры — от очистки до замены информационных знаков и указателей.
В перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли, в частности, такие участки, как Садки — Дудкино, Шахты — Владимировская — Зайцевка, Божковка — Чернецов, Пригородный — Долотинка, а также ряд других дорог в границах муниципалитета.