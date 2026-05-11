Нижегородцам посоветовали заменять хлорку в дачных бассейнах солью

Использование поваренной соли в дачных бассейнах является здоровой и выгодной альтернативой агрессивной химии. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».
По словам специалиста, лор-врача Григория Белозерова, слабый солевой раствор не сушит кожу и не портит волосы, а при наличии хлоргенератора соль превращается в «мягкий» хлор, эффективно уничтожающий бактерии. Такая вода дольше остается прозрачной, не «цветет» и помогает заживлять мелкие раздражения на коже.
Для достижения правильного эффекта рекомендуется использовать соль сорта «Экстра» без добавок из расчета 3−4 кг на один кубический метр воды. Это позволяет создать в обычном каркасном бассейне полезную для суставов и мышц среду, напоминающую морскую воду.
