Нижегородцам посоветовали заменять хлорку в дачных бассейнах солью

Обычная поваренная соль помогает дольше сохранять воду прозрачной, не раздражает кожу и создает эффект морского курорта на участке.

Использование поваренной соли в дачных бассейнах является здоровой и выгодной альтернативой агрессивной химии. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».

По словам специалиста, лор-врача Григория Белозерова, слабый солевой раствор не сушит кожу и не портит волосы, а при наличии хлоргенератора соль превращается в «мягкий» хлор, эффективно уничтожающий бактерии. Такая вода дольше остается прозрачной, не «цветет» и помогает заживлять мелкие раздражения на коже.

Для достижения правильного эффекта рекомендуется использовать соль сорта «Экстра» без добавок из расчета 3−4 кг на один кубический метр воды. Это позволяет создать в обычном каркасном бассейне полезную для суставов и мышц среду, напоминающую морскую воду.

Ранее сообщалось, что повышенный холестерин стал серьезной опасностью для нижегородцев.