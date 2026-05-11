Красноярцев предупредили о начале сезонной активности клещей в нацпарке «Красноярские Столбы»

В национальном парке «Красноярские Столбы» начался сезон активности иксодовых клещей. В этом году первые особи были замечены на территории 4 апреля. Появляются клещи на Столбах весной на первых же проталинах, после таяния снега. А наиболее активными становятся со второй половины мая и до середины июня. При температурах воздуха ниже +15 и выше +25 градусов они становятся слегка сонными. Любимое ими место засады — небольшие кусты или трава (50−70 см от земли). Чтобы избежать опасности, не надо ходить вне троп, посещать глухие места и в любом случае — носить правильную одежду и чаще осматриваться. Достаточно эффективным средством являются специальные репелленты, — советует главный специалист национального парка Игорь Ковач. В дирекции «Красноярских Столбов» подчеркнули, что обработка территории от клещей в нацпарке запрещена, так как это особо охраняемая природная зона. По данным отдела науки национального парка, «Красноярские Столбы» являются территорией с крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по клещевым инфекциям. Средние показатели заражённости клещей в последние годы здесь таковы: вирусом энцефалита инфицированы 2,4% особей, а возбудителем боррелиоза — 45,2%.