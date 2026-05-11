В Хабаровском крае пожарные спасли село от пала травы

В Хабаровском крае пожарные не дали огню подойти к селу Улика-Национальное. О ликвидации опасного пала сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сообщение о пожаре поступило днём 11 мая. Сухая растительность горела примерно в 1,5 километра от села, где, по данным администрации, живут 115 человек. Ситуацию осложняло то, что населённый пункт находится далеко от пожарных подразделений. Поэтому к Улике-Национальному по воздуху перебросили лесных пожарных, сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и краевой противопожарной службы.
Всего на месте работали 18 человек и 3 единицы техники. Совместными усилиями они сняли угрозу для села, дотушили отдельные очаги и не дали пожару перейти на дома.
Пострадавших нет. Огонь прошёл по кромке около 15 километров, но сейчас пожар полностью ликвидирован.