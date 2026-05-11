Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае пожарные спасли село от пала травы

Совместными усилиями они сняли угрозу, дотушили отдельные очаги и не дали пожару перейти на дома.

В Хабаровском крае пожарные не дали огню подойти к селу Улика-Национальное. О ликвидации опасного пала сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о пожаре поступило днём 11 мая. Сухая растительность горела примерно в 1,5 километра от села, где, по данным администрации, живут 115 человек. Ситуацию осложняло то, что населённый пункт находится далеко от пожарных подразделений. Поэтому к Улике-Национальному по воздуху перебросили лесных пожарных, сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и краевой противопожарной службы.

Всего на месте работали 18 человек и 3 единицы техники. Совместными усилиями они сняли угрозу для села, дотушили отдельные очаги и не дали пожару перейти на дома.

Пострадавших нет. Огонь прошёл по кромке около 15 километров, но сейчас пожар полностью ликвидирован.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше