Стала известна программа форума «Техно лето» в Хабаровске

География участников внушительная: Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, Тула, Новосибирск и города Дальнего Востока. Отдельный стенд посвятят предприятиям, выпускающим продукцию под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае» — в павильоне будет представлено 10 местных компаний. Мероприятие входит в экосистему «Хабаровской международной ярмарки» и проводится уже в девятый раз. По словам директора форума Ларисы Ковширко, несколько лет назад все крупные промышленные форумы удалось объединить на одной площадке, и сегодня это еще и серьезная образовательная платформа: для школьников и студентов подготовили профориентационные треки, а также один из этапов программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле».