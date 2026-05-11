Стала известна программа форума «Техно лето» в Хабаровске

С 14 по 16 мая Хабаровск на три дня превратится в столицу промышленной мощи. На площадке «Ерофей Арены» развернется форум «Техно лето», который соберет 130 предприятий из 15 регионов России. Как рассказали в краевом министерстве промышленности и торговли, горожане смогут увидеть достижения сразу четырех отраслей — энергетики, архитектуры, горного дела и транспорта — и в буквальном смысле потрогать их руками.
Форум проходит при поддержке правительства Хабаровского края и решает задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным: импортозамещение по ключевым направлениям и укрепление технологического суверенитета. 12 тысяч квадратных метров застройки займут не только выставочные стенды, но и площадки для деловых переговоров. Конференции, бизнес-сессии, презентации отечественных разработок — все это будет идти параллельно с демонстрацией техники.
«Форум “Техно лето” — это не только демонстрация технологий, но и вклад в развитие экономики региона», — отметил заместитель начальника управления промышленной политики минпромторга края Дмитрий Маслеников.
География участников внушительная: Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, Тула, Новосибирск и города Дальнего Востока. Отдельный стенд посвятят предприятиям, выпускающим продукцию под региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае» — в павильоне будет представлено 10 местных компаний. Мероприятие входит в экосистему «Хабаровской международной ярмарки» и проводится уже в девятый раз. По словам директора форума Ларисы Ковширко, несколько лет назад все крупные промышленные форумы удалось объединить на одной площадке, и сегодня это еще и серьезная образовательная платформа: для школьников и студентов подготовили профориентационные треки, а также один из этапов программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле».
Но самое зрелищное, ради чего стоит прийти даже тем, кто далек от промышленности, — это самая крупногабаритная техника России. Гигантские погрузчики, экскаваторы, тягачи и авиационная техника будут стоять прямо под открытым небом. Желающие смогут принять участие в тест-драйве и попробовать управлять выставочными экземплярами. Вход на форум и выставку свободный. Так что у хабаровчан есть отличный шанс на три дня забыть о работе в офисе и почувствовать себя за рычагами настоящего промышленного монстра.