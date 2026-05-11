В Хабаровском крае запускают образовательный проект для молодых блогеров

В Хабаровском крае стартует медиаобразовательный проект «Лидеры мнений» для молодых блогеров, журналистов и авторов контента. Об этом сообщили в комитете по делам молодёжи правительства региона.
Регистрация участников продлится до 13 мая включительно в системе ФГАИС «Молодёжь России». Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
Участвовать могут молодые люди от 14 до 35 лет. Организаторы ждут блогеров, редакторов школьных и студенческих медиацентров, руководителей молодёжных пресс-служб и специалистов муниципалитетов, которые работают с молодёжной повесткой.
«Мы хотим видеть настоящие и авторские истории о нашем крае, рассказанные самими ребятами в их собственном стиле», — подчеркнула председатель комитета по делам молодёжи правительства края Амалия Шихалева.
Обучение рассчитано на четыре месяца и пройдёт в два этапа. С 14 мая начнётся двухмесячный онлайн-интенсив из 24 вебинаров с менторской поддержкой, а в августе участников ждёт трёхдневный очный модуль в Хабаровске на площадке Молодёжного досугового центра.
С молодёжью будут работать федеральные эксперты, журналисты, специалисты по нейросетям, продвижению и кризис-менеджменту. В программе также запланированы медиахакатон, создание контента о туристических и социальных объектах края и неформальная встреча с руководством региона.
Лучшие участники получат сертификаты и рекомендации для включения в кадровый резерв медиасферы Хабаровского края. Организаторы рассчитывают, что проект поможет создать сеть муниципальных медиакоординаторов и научит молодых авторов не только красиво рассказывать о регионе, но и защищаться от манипуляций и информационных атак.