Дом по программе реновации появился на Судостроительной улице

«Новостройка, возведенная в Нагатинском Затоне, состоит из двух корпусов переменной этажности. В ней 240 квартир общей площадью более 14 тыс. кв. м. На минус первом этаже находится подземная парковка, первые этажи предназначены для общего пользования — там расположены лифтовые холлы, комнаты для консьержей, колясочные и помещения коммерческого назначения. Во дворе есть детская и спортивная площадки с современным оборудованием, зоны прогулок и отдыха; территория освещается и находится под видеонаблюдением», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Новостройку возвели в районе с развитой инфраструктурой. Рядом расположена станция метро «Коломенская», дорога до входа в музей-заповедник «Коломенское» занимает восемь минут пешком, а до школы — пять минут. Кроме того, прямо возле дома расположена остановка автобусов и трамваев. В окрестностях также находится множество зеленых дворов, а до набережной Москвы-реки можно дойти за 10 минут.
«Мосгосстройнадзор контролировал строительство дома по программе реновации на земельном участке площадью более одного гектара — суммарно было проведено 15 выездных проверок. По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия специалисты “Контроля Москвы” подтвердили, что объект соответствует утвержденным проектным решениям и техническим регламентам, было оформлено соответствующее заключение», — приводятся в сообщении слова председателя комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Антона Слободчикова.
Будущие новоселы получат квартиры в полностью готовом виде: с улучшенным современным ремонтом и подключенными коммуникациями. Стены квартир оформили флизелиновыми обоями под покраску, в жилых комнатах на полу уложили ламинат, а на кухне, в прихожей и санузле — керамогранитную плитку, потолки окрасили акриловой краской белого цвета. Весь интерьер выполнен в светлых тонах. Кроме того, в квартирах увеличили количество розеток, установили напольные плинтусы с кабель-каналом, ограничители для межкомнатных дверей, потолочные осветительные приборы и сантехнику. В каждой комнате также разместили датчики дыма. Фасады здания выполнены в контрастном сочетании терракотовых и белых оттенков с геометрическими вставками серого цвета. Дом построен по монолитной технологии с использованием высококачественных материалов и современных инженерных решений.