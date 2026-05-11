Дом по программе реновации появился на Судостроительной улице

Будущие новоселы получат квартиры в полностью готовом виде: с улучшенным современным ремонтом и подключенными коммуникациями. Стены квартир оформили флизелиновыми обоями под покраску, в жилых комнатах на полу уложили ламинат, а на кухне, в прихожей и санузле — керамогранитную плитку, потолки окрасили акриловой краской белого цвета. Весь интерьер выполнен в светлых тонах. Кроме того, в квартирах увеличили количество розеток, установили напольные плинтусы с кабель-каналом, ограничители для межкомнатных дверей, потолочные осветительные приборы и сантехнику. В каждой комнате также разместили датчики дыма. Фасады здания выполнены в контрастном сочетании терракотовых и белых оттенков с геометрическими вставками серого цвета. Дом построен по монолитной технологии с использованием высококачественных материалов и современных инженерных решений.