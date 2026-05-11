Тайную жизнь медведя зафиксировала фотоловушка в Нижегородской области

Редкие кадры прогулки медведя получили с помощью фотоловушки охотинспекторы Воротынских ООУ. Об этом сообщает Минсельхоз Нижегородской области.
В объектив камеры попала неспешная прогулка хозяина леса в дикой природе. Медведь, словно любопытный исследователь, осторожно осматривается по сторонам.
Гуляя по лесу, он принюхивается к незнакомым запахам и, убедившись, что опасности нет, шагает дальше. Такие кадры очень редкие, потому что медведи — очень осторожные животные, которые не любят показывать всем детали своей тайной жизни.
