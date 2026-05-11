Последние звонки в школах Ялты 26 мая пройдут в помещениях

Последние звонки в школах Ялты пройдут 26 мая в 9:00, сообщает «Крым 24» со ссылкой на начальника департамента образования и молодежной политики администрации города Наталью Гладченко.
Праздничные линейки предусмотрены только для учеников первых, четвертых, девятых и 11 классов. Остальные отметят событие в рамках торжественных классных часов.
«В Крыму действует желтый уровень опасности, поэтому ради безопасности детей формат мероприятия остается таким», — отметила Гладченко.
Ранее мы писали, что госэкзамены в Крыму начнутся в июне. Дату немного сдвинули, чтобы у выпускников было время «выдохнуть» и настроиться на экзамены. Сдача ЕГЭ завершится в первой половине июля, пояснила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.