Полицейский помог потерявшемуся ребенку вернуться домой

Мать мальчика в это время находилась дома с младшим ребенком и не сразу обнаружила исчезновение старшего сына.
«Сотрудники полиции оперативно установили адрес проживания и быстро вернули ребенка домой. Уже через 15 минут мальчик был передан матери», — сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.
В полиции напомнили родителям о необходимости внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.
Ранее сообщалось, что патрульные полицейские в Усть-Каменогорске оперативно доставили беременную женщину в роддом.