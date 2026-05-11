Живительный напиток или смертельная угроза? Когда кофе становится ядом

Одни называют кофе напитком, который дарит энергию и бодрость, другие говорят о его негативном влиянии на организм человека. Медики напоминают: всё зависит от качества, количества и времени, когда его употреблять. Кофе — это целая культура И важно знать, как его выбрать, на какой воде готовить и как правильно пить, чтобы он стал другом, а не врагом.
Учитывайте воду: для разного кофе нужны разные минеральные соли.
Главный критерий идеального напитка — его аромат, считает дегустатор кофе из Италии Андрей Година. Если кофе обладает затхлым, землистым, резиновым или лекарственным запахом, специалисты считают его испорченным.
Для изготовления напитка используют два сорта зёрен — арабики и робусты.
«Арабика должна быть кислой и сладкой одновременно, а робуста — более горькой и насыщенной», — говорит эксперт.
Аромат арабики напоминает печенье и карамель, а робусты — горький какао, лакрицу, специи. Специалист поясняет: если сравнивать с вином, то арабика — белое, а робуста — красное.
Но важны не только зёрна, а и вода, точнее, содержащиеся в ней минеральные соли.
«Кофе, приготовленный на дистиллированной воде, в которой практически нет минералов, получается грубым, вяжущим, слишком горьким, ароматы в нём не раскрываются в полной мере», — говорит дегустатор.
Вода с низким содержанием минералов походит для фильтр-кофе, с более высоким — для эспрессо, обеспечивая плотное тело напитка, более сладкий вкус и характерную пенку «крема».
Растворимый кофе: выбирать его нужно по цвету.
Тем, кто предпочитает растворимый кофе, следует помнить: он должен полностью растворяться в воде любой температуры — только тогда напиток считается качественным. Если на дне чашки остаются крупинки или гуща, значит, в кофе есть примеси.
«Ещё до приготовления растворимого кофе можно определить его качество. У него должен быть светло-коричневый, карамельный оттенок. Если цвет более тёмный, напиток может получиться с горьким вкусом и менее выраженным ароматом — он должен быть естественным, без чрезмерно ярких фруктовых или карамельных нот», — поясняет эксперт Сергей Митрофанов.
Получивший в последнее время популярность кофе в дрип-пакетах нужно готовить в высокой ёмкости, чтобы фильтр не соприкасался с напитком. Процесс включает в себя три пролива водой примерно через 45 секунд. Если всю воду налить сразу, напиток получится менее сбалансированным, а при недостаточном объеме воды — слабым и водянистым.
Спасение от рака? Напиток снижает риск ряда заболеваний.
Употребление кофе следует ограничивать людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой и гипертонией. Напиток может вызывать нервозность, беспокойство, тремор и бессонницу. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, а значит, может усугубить гастрит, язвенню болезнь и рефлюкс. Поэтому тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, лучше не пить его утром натощак.
Тем, кому доктор прописал приём витамина В1, лучше отказаться от кофе на это время — он может препятствовать всасыванию тиамина. Кроме того, чрезмерное употребление этого напитка может замедлять синтез коллагена, ухудшая эластичность сосудов и кожи. Стоит ограничить дозу и беременным, и тем, чей организм предрасположен к образованию камней в почках.
В то же время напиток способствует снижению риска некоторых заболеваний.
Так, колумбийский эксперт Алехандро Хилон считает, что кофе помогает замедлить старение. Но только сделанный из отборных, спелых, красных ягод, в которых много антиоксидантов.
А японский учёный Киото Мотоки Ватанабэ убеждён, что относительно высокие концентрации кофейной кислоты, которая образуется в организме человека после употребления кофе, могут подавлять рост клеток колоректального рака. Однако оговаривает при этом, что её концентрация и стабильность могут зависеть от вида кофе и способов его обработки.
Безопасная доза: когда пить последнюю чашку.
Волгоградский доктор Алёна Парецкая напоминает: важно время, когда выпивается последняя чашка кофе в день. Это зависит от индивидуальных особенностей каждого человека — у одних напиток усваивается быстро, у других — медленно.
Первым можно пить кофе до пяти вечера, и он не повлияет на качество сна. Вторым лучше остановиться около двух-трёх часов дня. Иначе можно столкнуться с бессонницей и плохим качеством сна. Но если в день человек выпивает несколько чашек, то скорость его усвоения может замедлиться.
По словам медика, кофе помогает организму перерабатывать жиры.
«Если вы чувствуете тяжесть после еды, попробуйте выпить чашку эспрессо до или после приема пищи, если, конечно, у вас нет хронических проблемы с желчным пузырём», — советует врач и блогер.
В арабике меньше кофеина и больше масел — этот сорт кофе мягче для желудка. Робуста же вдвое богаче кофеином и может значительно повлиять на центральную нервную систему, поэтому для страдающих тревожностью или гиперактивностью лучше подходит арабика.
Безопасной медики называют дозу в 400 мл в день. Разовая порция не должна быть больше 200 мл.