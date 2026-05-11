«Забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили?» Лукашенко сказал, что показало вооруженное столкновение Ирана, Израиля и США

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что показало вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки, сообщила пресс-служба президента.
Во время совещания по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа белорусский лидер заявил, что невозможно выиграть войну без фундаментального оружия. Лукашенко подчеркнул, что об этом свидетельствуют последние вооруженные конфликты в мире. Также он сказал, что показало вооруженное столкновение Ирана, Израиля и США.
— Вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами… И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда, — уверен глава государства.
При этом Лукашенко пояснил, что в наземной операции, для ее успеха, нужны солдаты, обученные офицеры и оружие, необходимое для ведения боя на земле.
Кроме того, Александр Лукашенко сделал важное заявление о современном оружии в Беларуси.
Мы писали, что глава Беларуси проводит совещание на непубличную тему 11 мая.