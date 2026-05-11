В Калининграде молодой лось выбил стекло и упал в бассейн частного дома

В Калининграде молодой лось выбил стекло и упал в пустой бассейн частного дома. Инцидент произошёл поздно вечером 10 мая на улице Воздушной. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
На место происшествия прибыли сотрудники минприроды, зоопарка, спасатели МЧС и представители администрации. Ветеринары усыпили и осмотрели животное: лось не получил серьёзных травм.
Незванного гостя перенесли в грузовик и вывезли в лес. «Там он отошёл от наркоза и пошёл дальше по своим делам», — отметили в мэрии.
Похожий случай произошёл в Калининграде 8 мая 2025 года. Лось разгуливал по улице Багратиона и в районе Южного вокзала. Животное отловили, усыпили и вывезли в безопасное место.