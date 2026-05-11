Он снимал всех губернаторов: ушел из жизни омский телеоператор Юрчак

На 72-м году жизни скончался телеоператор и ветеран журналистики Олег Юрчак. Об этом в понедельник, 11 мая 2026 года, сообщили в Союзе журналистов Омской области.

Профессиональная карьера Юрчака началась в 1976 году на ГТРК «Иртыш». В современной России и вплоть до выхода на заслуженный отдых профессионалу доверяли едва ли не самое важное — съемку первых лиц региона. Он снимал как мэров, так и губернаторов.

Впрочем, помимо протокольной съемки, в сердце телеоператора всегда оставалось место для искусства.

"Выпускник Института режиссуры, актерского и изобразительного искусства, он обладал уникальным творческим взглядом, который позволил ему стать соавтором практически всех значимых программ телекомпании.

Много лет он работал в тесном профессиональном тандеме с известным журналистом Юрием Коробченко (ушел из жизни в 2016 году. — Прим. ред.). Даже после выхода на заслуженный отдых Олег Юрчак не оставил творчество. Страсть к искусству привела его в Лицейский театр, где он работал видеографом", — говорится в сообщении.

Прощание с мастером состоится в среду, 13 мая, в 11 часов в Христорождественском соборе.