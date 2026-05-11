Кирилл Щетинин забил первый гол в матче ФК «Акрон» — «Ростов»

Первый гол в матче ФК «Акрон» — ФК «Ростов» забили гости. На 21-й минуте отличился Кирилл Щетинин (ФК «Ростов»).
Напомним, команды встретились в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги в Самаре. Стартовый свисток прозвучал в 13 часов по московскому времени.
В эти минуты игра продолжается. Ранее представили стартовые составы игроков.
