Жителей Нижегородской области все чаще стали приглашать в администрацию за «подарками» и «медалями»

Населению рекомендуется не сообщать аферистам никаких личных или паспортных данных.

Мошенники массово обзванивают жителей муниципального округа Навашинский и приглашают в местную администрацию якобы для получения подарков.

В канале администрации округа в мессенджере MAX сообщается, что жителям звонят на городские телефоны неизвестные. Для «регистрации» или «оформления» подарка от администрации они просят продиктовать паспортные данные, СНИЛС и другую личную информацию.

«Уважаемые жители! Администрация муниципального округа Навашинский не проводит таких обзвонов и не запрашивает данные по телефону. При подобных звонках немедленно кладите трубку», — подчеркнули в администрации муниципального округа Навашинский.

Неизвестные лица звонят и жителям Лысковского муниципального округа, чаще всего пенсионерам. Аферисты представляются сотрудниками администрации и сообщают, что человек должен прийти на «награждение» или на «вручение медалей». В ходе разговора они начинают выяснять персональные и паспортные данные.

Администрация округа в своем MAX-канале напоминает, что официальные награждения и церемонии всегда проходят организованно, с заранее известными списками и официальными приглашениями.

«Никогда и ни при каких обстоятельствах сотрудники администрации не будут просить вас назвать по телефону серию и номер паспорта, СНИЛС, данные банковских карт и тому подобное», — предупредили в администрации.

Если вам поступил такой звонок, не поддавайтесь на провокации, не сообщайте никаких личных или паспортных данных, положите трубку, предупредите своих пожилых родственников, друзей и соседей об этой схеме мошенничества, перезвоните в администрацию и уточните информацию, сообщите информацию в полицию по номеру «102».

Напомним, жителям Богородского округа звонят мошенники под видом сотрудников «Водоканала».