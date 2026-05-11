Воронежские кардиологи выявили редкую «мужскую» патологию у 74-летней женщины

Врачи БСМП № 1 спасли пациентку от внезапной остановки сердца.

Источник: Комсомольская правда

Врачи воронежской БСМП № 1 выявили редчайшую патологию сердца у 74-летней пациентки, которая годами списывала недомогание на простую слабость. Кардиологи распознали синдром Бругада — опасное генетическое нарушение, которое обычно встречается у мужчин в возрасте 30−40 лет. Случай стал уникальным для медицинской практики, так как у пожилой женщины отсутствовали типичные для этой болезни обмороки, а единственным симптомом была повышенная утомляемость. Об этом в региональном минздраве сообщили 11 мая.

Благодаря суточному холтеровскому мониторированию получилось зафиксировать опасные изменения ритма, невидимые на обычной ЭКГ. Синдром Бругада коварен тем, что из-за мутации в генах нарушается работа натриевых каналов сердца, искажая его электрический потенциал. Это создает риск внезапной фибрилляции желудочков во время сна или отдыха — состояния, которое без использования дефибриллятора приводит к летальному исходу всего за 3−5 минут.

Чтобы обезопасить жизнь пациентки, врачи приняли решение об экстренной установке имплантируемого электрокардиостимулятора (ЭКС). Это устройство непрерывно следит за сердечным ритмом и, в случае критического сбоя, наносит автоматический удар током, мгновенно возвращая сердце к нормальной работе. После успешной операции женщина была выписана из стационара в хорошем самочувствии, избавившись от смертельной угрозы.