Воронежские кардиологи выявили редкую «мужскую» патологию у 74-летней женщины

Врачи воронежской БСМП № 1 выявили редчайшую патологию сердца у 74-летней пациентки, которая годами списывала недомогание на простую слабость. Кардиологи распознали синдром Бругада — опасное генетическое нарушение, которое обычно встречается у мужчин в возрасте 30−40 лет. Случай стал уникальным для медицинской практики, так как у пожилой женщины отсутствовали типичные для этой болезни обмороки, а единственным симптомом была повышенная утомляемость. Об этом в региональном минздраве сообщили 11 мая.