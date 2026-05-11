В Москве после осенне-зимнего периода промыли свыше 1,1 тыс. памятников

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Специалисты коммунальных служб промыли в Москве более 1,1 тыс. памятников после осенне-зимнего периода, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха приступили к проведению комплексных промывок памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тыс. Каждый объект очистили по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния», — отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, его слова приводятся в канале КГХ в «Максе».

Для промывки памятников при необходимости использовались автогидроподъемники и поливомоечные машины, добавили там. Титановые памятники очищали нейтральным раствором, а гранитные промывали специальными составами для эффективного удаления солевых разводов.