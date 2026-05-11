Осенью в лесах Мордовии высадят 250 тысяч сеянцев сосны

Специалисты Мордовии осенью высадят 250 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой по нацпроекту «Экологическое благополучие», рассказали в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики. Это позволит существенно повысить лесистость и устойчивость лесных экосистем региона.
Кроме того, на специальных площадках закаливания содержится около 150 тысяч молодых растений. Там они адаптируются к естественным условиям: формируют верхушечные почки и укрепляют корневую систему. Так будет обеспечена высокая приживаемость деревьев после высадки.
В лесопожарном центре также продолжается выращивание декоративных культур — туи, можжевельника и кедра. Эти растения жители республики особенно любят и используют их для благоустройства дачных участков и придомовых территорий.
«Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой и их предварительная адаптация на площадках закаливания — это залог успешного восстановления лесов. Мы делаем все, чтобы молодые деревья хорошо прижились и в будущем стали основой здоровых и устойчивых лесных насаждений», — отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.