В Старом Осколе стартовал капитальный ремонт школы № 2

Школу № 2 в городе Старый Оскол Белгородской области начали комплексно ремонтировать по нацпроекту «Молодёжь и дети». В обновленном учреждении будет сделан уклон в сторону классов технической направленности, сообщили в городском центре коммуникаций.
Здание, принявшее первых учеников в 1992 году, давно нуждалось в масштабном ремонте. В настоящее время подрядчик уже приступил к работам, в которых задействовано 70 человек.
«Наша цель — возродить зеленую культуру. Для этого мы преобразим существующую теплицу в современный экологический театр с лабораторией, смотровой площадкой и помещениями для проведения мастер-классов и внеурочных занятий. Дополнительное образование на базе школы будет предоставлять центр эколого-биологического образования. Существующий фруктовый сад приведут в порядок, и в дальнейшем он станет зеленым классом для уроков на свежем воздухе», — рассказал глава администрации Старооскольского городского округа Михаил Лобазнов.
По его словам, особое внимание будет уделено прилегающей территории. Там запланировано обустройство стадиона и спортивных площадок, а в спортивном зале школы полностью заменят напольное покрытие.
На период ремонта, который должны завершить к 31 августа 2027 года, учащихся распределят по соседним образовательным учреждениям. Обновленная школа станет точкой притяжения не только для местных учеников, но и для ребят из близлежащих микрорайонов. Согласно расчетам, после модернизации и оснащения новым оборудованием численность школьников увеличится на 30%.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.