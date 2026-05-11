В Удмуртии отремонтируют участок дороги Якшур-Бодья — Шаркан — Сюрсовай

Капитальный ремонт участка дороги Якшур-Бодья — Шаркан — Сюрсовай, обновления которого давно ждали местные жители, стартовал в Шарканском районе Удмуртской Республики. Протяженность объекта составляет почти 4 км, его приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Эта дорога в районе считается одной из самых проблемных. В 2019 году трассу отремонтировали, но тогда покрытие сделали щебеночно-гравийным. В дожди и весной дорога становилась труднопроходимой, особенно на отрезке от поворота Шаркан — Якшур-Бодья до деревни Вортчино, где находится школа. Туда ежедневно привозят детей из нескольких окрестных деревень: Тыловыл, Кесшур, Бадьярово и Кулак-Кучес.
В рамках ремонта в этом году дорожники сформируют новое основание, установят водопропускные трубы, положат два слоя асфальтобетона. На всем протяжении смонтируют барьерное ограждение, поставят дорожные знаки. Для пешеходов построят два остановочных комплекса. Все это сделает путь до школы и обратно безопасным для детей и удобным для взрослых.
Отметим, что всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Удмуртской Республике отремонтируют 60 участков дорог общей протяженностью более 118 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.