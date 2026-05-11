Школу № 10 в подмосковном Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю

Среднюю школу № 10 на улице Войкова в городе Серпухове в Московской области комплексно обновят к 1 сентября этого года, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья. Ремонт учреждения ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
На данном этапе строительная готовность школы составляет 32%. На объекте работают 60 человек и 5 единиц техники. Специалисты завершили демонтаж и теперь ведут общестроительные и отделочные работы, а также ремонтируют кровлю и фасад.
В ходе капитального ремонта в здании общей площадью 8,1 тыс. кв. м будут проведены фасадные и кровельные, а также внутренние отделочные работы, обустройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, в школу закупят новую мебель и технику.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.