Адвокат объяснил, чем рискуют пары в гражданском браке без штампа в паспорте

Адвокат рассказал белорусам о рисках для пар, которые живут вместе без штампа в паспорте, пишет «Мiнская праўда».
Юрист Дмитрий Вакшель подчеркнул, что для закона существует только брак, который был зарегистрирован в загсе. А так называемый гражданский брак юридически является сожительством. Незарегистрированный союз не порождает таких же прав и обязанностей, какие появляются в официальном браке.
— Кодексом Беларуси о браке и семье признается только союз, зарегистрированный в отделе ЗАГС. В связи с чем сожительство влечет за собой ряд юридических сложностей, — отметил специалист.
При распаде пары у законной супруги доля в совместно нажитом имуществе априори признается равной половине имущества, если не было брачного договора. А вот сожители не могут потребовать раздел имущества, так как юридически и фактически они — посторонние друг другу люди. Имущество сожителей принадлежит тому, на кого оно оформлено или зарегистрировано, вторая сторона остается ни с чем.
Поэтому в гражданском браке покупки следует оформлять на двоих. Также в гражданском браке никто не обязан отвечать по долгам или кредитам другого. В официальном браке тот же кредит придется выплачивать обоим супругам.
Еще гражданский супруг — это не наследник первой очереди (в отличие от официальных супругов). И единственный способ защитить партнера — завещание, составленное на его имя.
При этом права детей, которые были рождены в незарегистрированном браке, приравниваются к правам детей, рожденным в законном браке, если отцовство установлено. Если же отец не записан, то алименты могут быть взыскать только через установление отцовства в суде.
