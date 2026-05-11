В Пензенской области высадили 4 тысячи сеянцев сосны для «Сада памяти»

Центральное мероприятие акции «Сад памяти», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие», состоялось на территории Ленинского лесничества Пензенской области. В ходе акции там высадили 4 тыс. сеянцев сосны, сообщили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
В частности, на площади 0,6 гектара появились 3 тыс. новых деревьев. Кроме того, провели дополнение ранее высаженных культур на площади 1,2 гектара. Сеянцы сосны обыкновенной выращены в питомнике Камешкирского района.
Временно исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев поблагодарил участников за вклад в озеленение и сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. «Уверен, что посаженные вами деревья будут расти и напоминать нам о важности мира и сохранения исторической памяти», — подчеркнул он.
В этом году в рамках акции на 27 участках лесного фонда региона планируется высадить около 40 тыс. сеянцев сосны и дуба, а также посеять 30 килограммов желудей дуба.
«Сад памяти» — это международная акция, в рамках которой высаживают 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Проект носит экологический и патриотический характер, его главная цель — сохранить историческую память и восстановить леса.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.