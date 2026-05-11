Открытое горение ликвидировали на мусорном полигоне в Новочеркасске

В Новочеркасске ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне, тушение продолжается.

Источник: Комсомольская правда

На мусорном полигоне в Новочеркасске ликвидировали открытое горение. Об этом 11 мая в соцсетях сообщила глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

— На объекте продолжают пересыпку инертным грунтом, устраняют очаги тления. Работы будут завершены после полной локализации задымления, — уточнила Антонина Пшеничная.

Напомним о возгорании на мусорном полигоне стало известно 10 мая. Открытое горение происходило на 100 кв. метрах, площадь тления составляла около 200 кв. метров. Ликвидация пламени осложнялась ветреной погодой и рельефом полигона, было задействовано девять единиц техники. Причины устанавливаются.

