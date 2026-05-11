День Победы в Красноярске отметили более 141 тысячи человек

Днем 9 мая тысячи красноярцев разных возрастов пронесли портреты своих родственников-героев и спели песни военных лет. Некоторые держали в руках сразу по несколько фотографий. Шествие собрало в Красноярске 25 600 человек, а с учетом зрителей — 29 500. Кстати, «Бессмертный полк» прошел со всех уголках региона.