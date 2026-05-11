С начала 2026 года более 2000 жителей Красноярского края стали жертвами мошенников

Интернет-преступники обманули 2056 жителей Красноярского края и нанесли ущерб на 855 миллионов рублей с начала 2026 года. За это время было раскрыто 495 интернет-преступлений. В суды направлено 277 уголовных дел. Только за последнюю неделю мошенники похитили у 97 жителей более 53 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Основные схемы обмана, которые использовали злоумышленники: Фейковые инвестиции: 11 человек лишились денег, поверив рекламе о лёгком заработке и «игре на бирже». Звонки от «служб безопасности»: 28 граждан перевели средства на «безопасные счета» после звонков лжесотрудников банков. Фишинговые сайты: 23 человека не получили оплаченные товары, введя данные карт на поддельных ресурсах. Мошенничество в соцсетях: 9 жителей попались на уловки с фишинговыми ссылками и сообщениями от взломанных аккаунтов друзей с просьбой занять денег. По каждому факту возбуждены уголовные дела.