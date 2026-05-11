В Белокалитвинском районе Ростовской области открыли обновленную школу

Средняя общеобразовательная школа открылась после капремонта в хуторе Богураеве в Белокалитвинском районе Ростовской области. Работы в одном из старейших учреждений района велись по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Богураевская школа ведет свою историю с 1898 года. За это время она пережила пожар и неоднократную перестройку здания. Капремонт здания начали в феврале 2024 года и завершили в конце 2025-го. Специалисты выполнили работы по усилению несущих конструкций, заменили перекрытия спортивного и актового залов, привели в порядок кровлю и фасад, инженерные системы, благоустроили территорию. Кроме того, учреждение оснастили новым оборудованием.
«Конечно, школу с такой уникальной судьбой необходимо сохранять, поддерживать в достойном состоянии. Капитальный ремонт этого объекта — социально значимое событие, большая радость для детей, педагогов и родителей, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев. — Уверен, что созданные здесь современные комфортные условия наилучшим образом скажутся на учебном процессе. Качественное образование — самый весомый вклад в будущее Дона».
Школа носит статус «казачья». Там реализуются восемь общеразвивающих программ, в том числе социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленности. В учреждении созданы спортивный клуб, музей, школьный театр, отряд юных инспекторов движения, отряд «Юнармии». В учебном заведении также внедрена программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», действует общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.