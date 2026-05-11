В Белокалитвинском районе Ростовской области открыли обновленную школу

Богураевская школа ведет свою историю с 1898 года. За это время она пережила пожар и неоднократную перестройку здания. Капремонт здания начали в феврале 2024 года и завершили в конце 2025-го. Специалисты выполнили работы по усилению несущих конструкций, заменили перекрытия спортивного и актового залов, привели в порядок кровлю и фасад, инженерные системы, благоустроили территорию. Кроме того, учреждение оснастили новым оборудованием.