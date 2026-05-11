В Калининграде спасатели вытащили лося, провалившегося в пустой бассейн

В Калининграде на улице Воздушной спасатели вытащили лося, который забрёл на территорию частного дома и упал в пустой бассейн. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём канале на платформе Макс в понедельник, 11 мая.
Лося заметили накануне вечером: он оказался в западне на глубине 1,5 метра. Очевидцы позвонили в 112. Спасатели вытащили зверя краном-манипулятором на грузовике МБУ «Чистота». После осмотра ветеринарами копытное отвезли в лесополосу у посёлка Космодемьянского. Жизни животного ничего не угрожает.
В Калининграде женщина сняла на видео косулю, плывущую по Преголе, и столкнулась с критикой в соцсетях. Комментаторы решили, что она должна была помочь животному, но специалисты с такой оценкой не согласны.