Губернатор Андрей Бочаров провел выходной день в женском монастыре

Губернатор Волгоградской области в выходной день 11 мая посетил с рабочей поездкой Дубовский район. Андрей Бочаров вместе с Митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором провели день в Свято-Вознесенском женском монастыре. Как сообщили пресс-служба главы региона, во время встречи обсуждали вопросы развития инфраструктуры.