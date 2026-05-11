На Вологодчине заработала система для охраны лесов от незаконных рубок

Высокотехнологичную систему для защиты лесов от незаконных рубок «Лесник» начали использовать в Вологодской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Ее внедрили в целях противодействия нарушениям лесного законодательства, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.
«Усилили контроль за территорией лесного фонда Вологодской области с помощью системы “Лесник”. Устройство работает в любых погодных условиях, обнаруживает сейсмоакустические события в лесном массиве и срабатывает на звуки работающей лесозаготовительной техники или проезжающей лесовозной техники», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
При обнаружении характерного звука или колебаний грунта в окрестности устройства срабатывают датчики. Оповещение будет приходить сотруднику региональной диспетчерской службы, который, в свою очередь, направит информацию в государственное лесничество для проверки.
Применять систему «Лесник» на Вологодчине планируют не только для обнаружения фактов незаконных рубок леса. Приборы позволят также контролировать нахождение граждан в лесном фонде во время пожароопасного сезона.
«Ранее в этом году уже внедрили систему “Биллинг” — один из инструментов контроля нахождения людей в лесном фонде. Она фиксирует количество абонентов, находящихся на определенной территории. В случае роста активности на место выезжает сотрудник лесничества для проверки соблюдения лесного законодательства. С ее помощью зафиксировали подозрительную активность в Великоустюгском лесничестве, факт незаконной рубки подтвердился, возбуждено уголовное дело», — добавил Георгий Филимонов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.