На Вологодчине заработала система для охраны лесов от незаконных рубок

«Ранее в этом году уже внедрили систему “Биллинг” — один из инструментов контроля нахождения людей в лесном фонде. Она фиксирует количество абонентов, находящихся на определенной территории. В случае роста активности на место выезжает сотрудник лесничества для проверки соблюдения лесного законодательства. С ее помощью зафиксировали подозрительную активность в Великоустюгском лесничестве, факт незаконной рубки подтвердился, возбуждено уголовное дело», — добавил Георгий Филимонов.