С 12 мая СК «Юность» будет открыт для всех желающих

Будут доступны дорожки стадиона и стритбольные площадки.

Источник: Комсомольская правда

В краевом Минспорта сообщили, что с 12 мая в Перми для всех желающих будут доступны беговые и роликовые дорожки, а также стритбольные площадки спортивного комплекса «Юность».

Беговые и роликовые дорожки будут открыты ежедневно утром с 07:00 до 09:00; вечером: с 19:00 до 21:00.

Стритбольные площадки: в будние дни: с 17:00 до 22:00; в выходные и праздничные дни: с 10:00 до 22:00.

Услуги платные: за выход на дорожку для бега или катания на роликах нужно заплатить 100 рублей. Аренда шкафчика обойдется в 50 ₽

Стритбольная площадка вместимостью до 12 человек будет стоить 1 500 ₽/час Баскетбольная −3 000 ₽/час.

Для ветеранов СВО и многодетных семей — вход на дорожки бесплатный.

Катание на роликовых коньках — только при наличии собственного инвентаря. Прокат не предусмотрен.

Оплата всех услуг осуществляется через автоматизированный терминал у входа в комплекс.

Бронирование по телефонам: +7 (342) 2078851 (доб. 722, 725); +7 (952) 6588077.