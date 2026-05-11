В севастопольском поселке ГРЭС капитально отремонтируют школу № 28

Основной корпус школы № 28 в поселке ГРЭС в Севастополе продолжают комплексно обновлять по нацпроекту «Молодёжь и дети». Готовность объекта на данном этапе составляет 40%, сообщили в городском департаменте капитального строительства.
К работам в школе приступили в январе этого года. В 2023-м на территории учреждения капитально обновили тир и мастерские, а теперь ведется ремонт в основном здании. Специалисты заменили сантехнику, окна и коммуникации, проложили электрику, начали приводить в порядок кровлю и фасад.
После завершения ремонта в школе появятся кабинеты логопеда и психолога, а также сенсорная комната. Для учреждения уже закупили новую мебель, ноутбуки и интерактивные доски, оборудование для столовой. Кроме того, будет благоустроена пришкольная территория: там уложат асфальт, обновят игровые и спортивные площадки, установят ограждения, фонари и систему видеонаблюдения.
Отметим, что в этом году в Севастополе продолжается ремонт в школах № 14, 34, 38, 43, а также в образовательном центре имени Ревякина. В порядок приводят и дошкольные учреждения: новый облик получат детские сады № 16, 32, 103 и 113.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.