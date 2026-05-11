Власти соседней с Беларусью Польши раскрыли, когда получат истребители F-35

По словам польского министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, американские истребители F-35 поступят в Польшу на вооружение через несколько недель. Польша планирует закупить 32 самолета F-35A, которые будут дислоцироваться на базах тактической авиации в Ласке и Свидвине.