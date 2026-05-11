Власти соседней с Беларусью Польши раскрыли, когда получат истребители F-35

Соседняя с Беларусью Польша получит истребители F-35 в течение несколько недель.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что соседняя с Беларусью Польша получит от США новейшие истребители F-35 через несколько недель, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам польского министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, американские истребители F-35 поступят в Польшу на вооружение через несколько недель. Польша планирует закупить 32 самолета F-35A, которые будут дислоцироваться на базах тактической авиации в Ласке и Свидвине.

Согласно контрактам, Минобороны Польши также закупает у США вертолеты и системы разведки. На сроках поставки военной техники могут сказаться события на Ближнем Востоке, но польские власти отмечают, что большинство заключенных с Соединенными Штатами контрактов строго выполняются.

— У нас очень много контрактов с США, и большинство из них выполняется в строгом соответствии с условиями, — подчеркнул польский военный министр.

Еще Косиняк-Камыш рассказал, что польские пилоты уже летают на восьми поставленных вертолетах Apache, которых в распоряжение поступит 96. Еще предусматриваются закупки различных систем разведки.

Тем временем Александр Лукашенко сказал, что показало вооруженное столкновение Ирана, Израиля и США: «Забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили?».

Кроме того, Александр Лукашенко сделал важное заявление о современном оружии в Беларуси.

Мы писали, что глава Беларуси проводит совещание на непубличную тему 11 мая.

