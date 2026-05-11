Жителям Татарстана рассказали о возможностях репродуктивной диспансеризации

Жителям Татарстана рассказали, что подготовка к рождению ребёнка начинается с заботы о собственном здоровье. В регионе доступна бесплатная репродуктивная диспансеризация для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Для прохождения обследования достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС, сообщает «Объясняем. Республика Татарстан».
Обследование проводится в один или два этапа — в зависимости от показаний. Женщины проходят осмотр у акушера-гинеколога с забором мазков, при необходимости назначаются дополнительные исследования, включая УЗИ. Мужчины посещают врача-уролога, который также может направить на ультразвуковое обследование и лабораторные анализы.