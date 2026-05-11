В Ростовской области на 34% выросло предложение работы на вахте

В Ростовской области с января по апрель предложение трудоустройства на вахту составило более 5,3 тыс. вакансий, что на 34% (1,3 тыс. вакансий) больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год медиана зарплатных предложений выросла на 7% — с почти 150 тыс. руб. в начале 2025 года до более 160 тыс. руб. в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru в ответ на запрос «Ъ-Ростов».