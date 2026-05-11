В городе Нижняя Салда Свердловской области построят новую теплотрассу

Строительство теплотрассы протяженностью более 1,3 тыс. м запланировано в городе Нижняя Салда Свердловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Контракт на проведение работ должны заключить в мае, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Новая теплотрасса соединит центральный тепловой пункт с котельной по улице Строителей. Как ранее отмечал губернатор региона Денис Паслер, строительство трубопровода повысит надежность теплоснабжения и горячего водоснабжения для более чем 5,6 тыс. жителей, а также социальных объектов, включая 2 школы, 2 детских сада и 37 многоквартирных домов. Кроме того, модернизация позволит существенно снизить расходы на энергоресурсы.
Напомним, что за последние восемь лет в Нижней Салде построены и введены в эксплуатацию шесть блочных газовых котельных. В перспективе запланирован капитальный ремонт котлов в котельной по улице Строителей, 70, финансирование которого будет обеспечено из областного бюджета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.