В Самаре найдены 120 тотально грамотных людей

В Самаре состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «Тотальный диктант — 2026». На сей раз круглыми отличниками стали 120 жителей города.
По данным городской администрации, в ежегодной культурно-просветительской акции приняли участие 530 самарцев. Соискатели статуса самых грамотных писали под диктовку текст «Наперсница волшебной старины», подготовленного писателем, доктором филологических наук, ректором Литературного института им. Горького Алексеем Варламовым. Это третий текст из цикла «Пушкин. Фамилия» и посвящён Марии Алексеевне Ганнибал — бабушке главного русского поэта.
Диктант писали одновременно в 59 регионах России и в 72 странах. Задействованы были шесть континентов и даже четыре антарктические станции. И Самара оказалась на высоте. В 2026 году в городе было выявлено втрое больше отличников, чем в 2025-м.
«Благодарю всех, кто готовил площадки нашей акции, кто проводил подготовительные курсы и диктовал сам текст 18 апреля. Спасибо всем партнерам: акция получилась яркой, содержательной и по‑настоящему запоминающейся. Впереди нас ждёт летний сезон, а затем мы с новыми силами начнем подготовку к следующему “Тотальному диктанту”. Будем рады видеть ещё больше участников и единомышленников!», — сказала координатор Тотального диктанта в Самаре Елена Бондарчук.