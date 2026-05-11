В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль ранен гражданский

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В Шебекинской центральной районной больнице у мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки. Для дальнейшего обследования и лечения бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода. Автомобиль получил повреждения, сообщил губернатор.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», четверо гражданских, включая 17-летнего подростка, а также боец местного подразделения самообороны «Орлан», пострадали за прошедшие сутки при ударах ВСУ по Белгородской области.