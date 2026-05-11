Собянин: Новые линии метро Москвы строят с помощью информационного моделирования

При проектировании столичного метро активно применяются самые современные технологии. Об этом в понедельник, 11 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

Они помогают координировать работу сотен специалистов и решать сложные инженерные задачи уже на начальных этапах проектирования.

С 2022 года в Москве активно развиваются технологии информационного моделирования (ТИМ), предусматривающие создание цифровых двойников объектов с данными о материалах, габаритах и других строительных характеристиках.

Использование ТИМ позволяет нескольким специалистам одновременно работать над одним проектом, оперативно вносить изменения и проверять технические решения, а также формировать замечания непосредственно в контексте конкретных решений на основе трехмерной модели, что делает процесс более прозрачным и исключает потерю данных.

Сегодня с применением ТИМ проектируются целые линии метро, включая Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую, а также второй этап Троицкой линии. Так, для участка «Шелепиха» — «Новорижская» Рублево-Архангельской линии уже создано более 370 цифровых информационных моделей.

— Всего для столичной подземки уже разработано около 600 цифровых двойников, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Ранее Собянин сообщил, что на станции метро «Вавиловская» построили новый подземный переход. Переход имеет протяженность 23 метра. В ходе работ использовали около 1,8 тысячи кубометров железобетона, а площадь архитектурно-отделочных работ превысила 4,3 тысячи квадратных метров.

Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше