К жителю Калининграда в дом ворвался лось

В Калининграде лось ворвался в дом и упал в бассейн без воды.

КАЛИНИНГРАД, 11 мая — РИА Новости. Лось ворвался в дом к жителю Калининграда, разбил стекло и упал в бассейн без воды, его спасли и вывезли в лес, сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

«Вчера, примерно в 10 часов вечера, на 112 поступил сигнал от жителя улицы. Воздушной. К нему в дом ворвался… лось. Животное разбило панорамное стекло в жилище и упало в бассейн без воды», — говорится в сообщении администрации Калининграда на платформе «Макс».

На место происшествия прибыли сотрудники минприроды, ветеринары калининградского зоопарка, спасатели калининградского спасотряда МЧС России, сотрудники МКУ «УГО и ЧС города Калининграда» и предприятия «Чистота».

«Лосяш был усыплен, после чего погружен в кузов машины и вывезен в лес. Там он отошел от наркоза и пошел дальше по своим делам», — добавили в администрации.

Это второй случай за последние дни. Восьмого мая специалисты спасли лося, который случайно забрел в город.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
